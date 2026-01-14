La Juventus mette gli occhi sull'attaccante Mateta, ma il Crystal Palace chiede oltre 30 milioni
Ultimissime sul mercato in attacco della Juventus direttamente da Sky Sport. Nel caso in cui il club bianconero decidesse di fare un'operazione importante per un attaccante, infatti, il nome valutato è quello di Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. La Juve in questo senso ha avviato una prima richiesta di informazioni al club inglese per capire la situazione del giocatore classe '97, autore quest'anno di dieci reti in totale in tutte le competizioni (8 in Premier, ndr).
La richiesta del Palace è importante, tra 30 e 35 milioni di euro, da capire quindi se la Juve vorrà fare un investimento così importante già a gennaio. Spalletti ha già dato l'ok al profilo, per un'operazione ovviamente da inquadrare nell'ottica del post Vlahovic: visti i costi alti, se non si dovesse riuscire a chiudere l’operazione ora la Juventus potrebbe riprovarci in estate.
