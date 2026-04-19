Genoa, De Rossi alza la voce: "Se decido che i rigori li batte Ostigard, li batte Ostigard"

Piccolo 'caso' all'interno di una vittoria, quella del Genoa in casa del Pisa. Daniele De Rossi, tecnico del Grifone, ha voluto chiarire che chi decide è l'allenatore, in particolare riferimento a quanto accaduto in occasione del rigore segnato da Colombo, ma che non gli sarebbe spettato: "Abbiamo provato tanti rigori e tanti ne abbiamo sbagliati. Se li proviamo e io decido che li batte Ostigard, li batte Ostigard. Colombo è un ragazzo fantastico e come tutti gli attaccanti con questa piccola ossessione per il gol. Ha sempre fatto grandi partite. Poi che segni lui o Ostigard, a me il gol interessa poco e l'importante è fare punti. Se poi non segna, dobbiamo andare a discutere e litigare.

Altrimenti faccio come altri allenatori che dicono: 'lo batte chi se lo sente'. Se vedo che Ostigard li batte meglio di tutti, li batte lui. Poi voglio talmente bene a questi ragazzi che va bene così. Poi sul 3-0, sul 4-0 facciamo fare gol agli attaccanti come uno zuccherino. Però se la partita è in equilibrio, se l'allenatore dice una cosa dobbiamo rispettare le indicazioni. Come per chi va in barriera e altre cose", ha detto durante l'intervista a DAZN.