Milan, Gabbia: "Contenti e felice di lavorare insieme a mister Allegri, siamo una cosa sola"

Matteo Gabbia, difensore del Milan, è intervenuto anche a Telelombardia nel post gara di Verona-Milan 0-1. Queste le sue dichiarazioni: "La cosa più importante è stata la vittoria oggi, abbiamo lavorato bene in settimana dando il massimo sempre. Sono contento per i tre punti".

Sulla forza del gruppo: "Certo, è vero. Siamo una cosa sola, questo gruppo è una cosa sola. Siamo contenti e felici di lavorare insieme anche col mister, adesso la testa dev'essere alla prossima importante sfida contro la Juve a casa nostra".

Sull'obiettivo Champions: "Io penso che al Milan la pressione sia normale e debba esserci sempre. Ci sono poi momenti positivi e meno durante la stagione, è giusto avere sempre la lucidità di restare sereni con fiducia in sé stessi".