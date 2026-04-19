Un giorno Mbappé potrà giocare nel Milan? La risposta di suo padre: "Solo Dio lo sa, vedremo"
TUTTO mercato WEB
Il padre di Kylian Mbappé era presente ieri sera sugli spalti per assistere alla sfida tra Lille e Nizza, occasione in cui ha seguito da vicino il figlio Ethan. Al termine della partita, avvicinato da MilanNews, ha risposto con un sorriso a una domanda sul possibile futuro italiano dell’attaccante del Real Madrid.
Ricordando come da bambino Mbappé avesse in camera i poster del Milan, il padre non ha chiuso la porta a questa eventualità: "Se un giorno potrà giocare al Milan? Solo Dio lo sa, vedremo". Una dichiarazione breve ma significativa, che lascia aperti scenari suggestivi per il futuro del campione francese.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Allegri resta al Milan, si tiene Modric e arriva un centravanti. In ballo Lewandowski e Retegui. Leao via. Juve, le mani sulla Champions. Bernardo Silva è più vicino. Napoli, Conte vede De Laurentiis. Se Malagò si candida, andrà in Nazionale
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile