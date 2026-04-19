Juventus, David: "Molto contento di aver aiutato la squadra, voglio sempre fare gol"
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Il centravanti della Juventus Jonathan David ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo casalingo per 2-0 contro il Bologna nel match valido per la 33^ giornata di Serie A.
Sensazioni?
"Sono molto contento di aver aiutato la squadra, voglio sempre fare gol".
Le tue ambizioni per l'anno prossimo?
"Troppo presto per parlarne, pensiamo ad andare in Champions".
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