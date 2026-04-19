Invasione di campo in Monopoli-Foggia, la condanna della Lega Pro: "Non è tollerabile"

La sfida fra Monopoli e Foggia di questa sera è stata segnata nel finale, all'ottavo minuto di recupero del secondo tempo, da un fitto lancio di fumogeni da parte dei tifosi ospiti che hanno poi invaso il terreno di gioco portando alla sospensione dell'incontro. Una rabbia, quella dei tifosi rossoneri, dovuta alla quasi certa retrocessione in Serie D visto l'ampio distacco dal Giugliano a una giornata dalla fine con solo la matematica che tiene viva una flebile speranza.

Il comportamento dei tifosi foggiani è stato ovviamente condannato dalla Lega Pro che sui propri canali ufficiali ha commentato così quanto accaduto al Veneziani di Monopoli: "La Lega Pro condanna con fermezza gli atti di violenza che si sono verificati nel corso della partita di questa sera tra Monopoli e Foggia, dove dal settore ospiti dello stadio Veneziani un gruppo di soggetti ha invaso il terreno di gioco.

Comportamenti simili non sono tollerabili e siamo certi che gli organi preposti agiranno a tutela della parte sana del tifo.

Lega Pro esprime al contempo solidarietà e vicinanza ai club e si schiera a difesa dei valori più nobili dello sport, ringraziando le forze dell’Ordine prontamente intervenute".