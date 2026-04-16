TMW Rottura in casa Roma. E servono decisioni: in nove al bivio tra scadenze e prestiti

Settimana da resa dei conti in casa Roma. Nonostante all'appello manchino ancora sei partite e la squadra sia in piena corsa per il quarto posto, negli ultimi giorni volati gli stracci tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Venerdì sera prima della sfida contro il Pisa il senior advisor giallorosso ha risposto alle critiche sugli acquisti disseminate dal tecnico di Grugliasco nelle ultime conferenze stampa. L'ha addirittura etichettato come quarta scelta: "Abbiamo proposto 5-6 allenatori, tre non sono venuti e la società ha scelto Gasperini". Dopo quelle parole il rapporto tra i due s'è deteriorato e la video-call di lunedì sera alla presenza della proprietà e di Massara non ha migliorato le cose. Anzi. Gasperini ha incassato la fiducia dei Friedkin, ma ora c'è da decidere del futuro di Ranieri. Impossibile andare avanti con entrambi, con la conseguenza che se va via l'attuale senior advisor va via anche il direttore sportivo. In tutto questo, ci sono tante situazioni da definire il prima possibile tra giocatori in prestito e altri in scadenza. Di chi stiamo parlando?

GIOCATORI IN PRESTITO - Con qualsiasi scenario nessun dubbio sul riscatto di Donyell Malen dall'Aston Villa. Con qualsiasi scenario nessun dubbio sul fatto che il terzino Konstantinos Tsimikas e l'attaccante Evan Ferguson a fine stagione torneranno in Premier League. Difficilmente verrà riscattato Bryan Zaragoza dal Bayern Monaco per 13 milioni di euro, mentre per Lorenzo Venturino ci sono da fare riflessioni che coinvolgono anche Tommaso Baldanzi: per il classe 2006 l'accordo col Genoa prevede un riscatto fissato a una cifra compresa tra i 7 e 7.5 milioni di euro.

GIOCATORI IN SCADENZA - Cosa fare con Lorenzo Pellegrini? Quale sarà il futuro di Paulo Dybala? Sono due questioni capitali su cui la Roma continua a prender tempo, anche se di tempo ormai ce n'è sempre meno. Complicatissimo arrivare a un accordo con Zeki Celik, difensore alle prese con la sua migliore stagione da quando veste la casacca giallorossa: la sua richiesta è di quattro milioni l'anno, cifra ritenuta troppo alta dal club. In scadenza di contratto anche Stephan El Shaarawy: salvo clamorosi colpi di scena, dal 1° luglio sarà svincolato.