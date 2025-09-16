La Juventus ritrova Cambiaso. Che un mese fa ha segnato una doppietta al Dortmund

Mancano poche ore alla prima stagionale in Champions League della Juventus che per l'occasione ospiterà fra le mura dello Stadium il Borussia Dortmund. Una sfida subito probante per i bianconeri che solo poche settimane fa, era il 10 agosto, hanno già affrontato e battuto i gialloneri di Germania.

Nell'occasione, con tutte le peculiarità di un'amichevole estiva, gli uomini di Tudor si imposero 2-1 grazie alla doppietta di Andrea Cambiaso: il primo gol in tap in su assist di Kalulu, il secondo su imbeccata di Yildiz con una sassata dalla sinistra.

L'esterno salvo sorprese partirà titolare, al rientro dopo le due giornate di squalifica scontate in campionato per l'espulsione alla prima giornata. Un'aggiunta importante per l'undici bianconero in termini di qualità ma anche di pericolosità, seguendo il racconto della storia recente. Nella conferenza di ieri, l'allenatore croato ha salutato così il rientro in gruppo dell'ex Genoa: ""Sta bene, sta bene, si è allenato, non vede l’ora di iniziare. Ieri ha fatto un bell’allenamento. È un giocatore importante per noi, ci è mancato. Ci è mancato perché è un giocatore che alza la qualità e alza il livello. Lui e Conceicao uguale. Sono due giocatori che ci sono mancati anche contro l’Inter e che alzano abbastanza il nostro livello”