Serie B, da Joronen e Pohjanpalo a Diakité: ecco la top e flop del Palermo

Sulla carta il Palermo era la squadra da battere in Serie B. Un tecnico esperto per la categoria come Pippo Inzaghi, una rosa di assoluto livello e alle spalle una proprietà forte come quella del City Group. La Serie B però è un campionato complicatissimo e i rosanero attualmente sono al quarto posto con 33 punti, staccati di cinque lunghezze dal Frosinone capolista. Di seguito il meglio e il peggio della rosa siciliana nelle prime 18 giornate della stagione 2025/2026:

TOP 5

Il Palermo può fare affidamento su un vero e proprio asse portante che sta garantendo solidità e continuità. In cima c’è Joronen, tra i migliori portieri del campionato, seguito dal peso offensivo di Pohjanpalo e dalla qualità di Palumbo. Completano la cinquina Ceccaroni e Bani, pilastri della retroguardia rosanero.

1. Joronen (Palermo) 6.53 (17)

2. Pohjanpalo (Palermo) 6.33 (18)

3. Palumbo (Palermo) 6.22 (16)

4. Ceccaroni (Palermo) 6.21 (17)

5. Bani (Palermo) 6.21 (14)

FLOP 5

Sul fronte opposto ci sono invece alcuni elementi che stanno faticando a incidere con continuità. Diakité e Peda guidano la graduatoria dei meno brillanti, mentre Gomes non ha ancora trovato la giusta continuità. Chiudono Segre e Le Douaron, con medie voto appena sufficienti ma al di sotto delle aspettative.

1. Diakité (Palermo) 5.88 (13)

2. Peda (Palermo) 5.88 (13)

3. Gomes (Palermo) 5.90 (10)

4. Segre (Palermo) 6.06 (18)

5. Le Douaron (Palermo) 6.09 (17)