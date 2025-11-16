Tre gol di Pio Esposito con l'Italia, è il quarto più giovane di sempre a segnarli

Il primo tempo della partita tra Italia e Norvegia, ultima partita del girone di qualificazioni ai Mondiali 2026 per gli Azzurri, è finito 1-0 per la nostra nazionale, che sta beneficiando del gol di Francesco Pio Esposito. Per il centravanti classe 2005 è il primo nel suo stadio, a San Siro, visto che anche con l'Inter aveva gonfiato la rete solamente in trasferta, e il terzo con la casacca della nazionale.

Come sottolinea il portale di raccolta statistica sul calcio Opta, Pio Esposito - 20 anni e 141 giorni - è il quarto giocatore più precoce a raggiungere quota 3 gol segnati con l'Italia. Prima di lui hanno tagliato questo traguardo calciatori che hanno fatto la storia della Nazionale, oltre che, due su tre, anche dell'Inter: Giuseppe Meazza (19 anni, 191 giorni), Mario Corso (20 anni, 71 giorni) e Gianni Rivera (20 anni, 84 giorni).

Il gol di Pio Esposito contro la Norvegia di Haaland sta già facendo rumore, per le dichiarazioni della vigilia. L'ex difensore Daniele Adani, in cabina di commento per Rai 1, non ha per esempio resistito alla voglia di lanciare una provocazione in direzione di Erling Haaland, che aveva detto nel pre-partita di non sapere chi fosse Esposito: “E adesso, caro Erling, lo conosci o no Pio?”.