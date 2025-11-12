Lazio, Rovella punta il Lecce (e ad evitare l'operazione). Il punto sugli infortunati

La Lazio torna al lavoro dopo la sconfitta rimediata a San Siro contro l'Inter di Chivu. Oggi pomeriggio la squadra torna a lavorare a Formello agli ordini di Maurizio Sarri.

Il tecnico, secondo il Messaggero oggi in edicola, a causa della sosta non avrà a disposizione i vari Mandas, Marusic, Hysaj, Isaksen, Zaccagni e Dia, partiti con le rispettive Nazionali, ma al contempo potrebbero arrivare per lui buone notizie dall'infermeria.

Stando a quanto si legge infatti in queste due settimane di pausa infatti è previsto in gruppo Nuno Tavares, così come il fuori lista Dele-Bashiru, ma soprattutto il Taty Castellanos. L'attaccante è out dal 10 ottobre per uno stiramento di secondo grado al retto femorale della coscia destra, ma potrebbe puntare alla gara casalinga contro il Lecce.

Arrivano novità anche per quanto riguarda il centrocampista Nicolò Rovella: anche lui è convinto di provarci per la sfida del 23 novembre contro i giallorossi di Di Francesco. Fermo dal derby contro la Roma del 21 settembre per la pubalgia, Rovella sta lavorando in orari differenti rispetto al gruppo e gli ultimi progressi consistono nel ritorno a correre sul campo, con e senza palla. Dal club ancora non si sbilanciano, ma il giocatore potrebbe provarci: solamente allora potrà capire se sarà recuperato oppure se dovrà ricorrere all’operazione evitata un mese fa. Tempi più lunghi infine per Cancellieri.