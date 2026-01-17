La Lega Serie A ricorda Commisso. Simonelli: "Nel calcio con amore e generosita'"

Anche la Lega Serie A, con un comunicato, si unisce al cordoglio per la scomparsa del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso: “A nome della Lega Serie A esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso.

Un uomo di straordinaria energia e passione, che ha saputo legare la propria storia imprenditoriale e umana al mondo del calcio con grande generosità – ha commentato Ezio Simonelli, Presidente della Lega Calcio Serie A - Da Presidente della Fiorentina, ha portato avanti un progetto ambizioso e coraggioso, ideato e costruito un centro sportivo all'avanguardia, sempre mosso da un amore autentico per i colori viola e da un forte senso di responsabilità verso la città di Firenze e i suoi tifosi.

Alla moglie Catherine, ai figli e a tutta la famiglia Commisso rivolgo le più sentite condoglianze, unendomi al dolore di chi, in Italia e negli Stati Uniti, ha avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne la visione, i valori e l'impegno costante per lo sviluppo del nostro calcio".