La leggenda Suker e le prospettive della Croazia: "Abbiamo una grande leadership con Modric"

Se si parla di Legends, soprattutto in ambito internazionale, non si può non considerare Davor Suker. Ed è proprio l'ex centravanti croato, trascinatore con la sua Nazionale a Francia '98 col terzo posto, uno dei volti scelti dalla FIFA per parlare a poche ore dal sorteggio dei gironi del prossimo Mondiale (in programma stasera a Washington, ore 18 italiane) che si giocherà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada (il primo a 48 squadre, ndr): "Il Mondiale a 48 squadre è un'ottima decisione della FIFA. Perché? Per il sogno. Ricordo il mio primo sogno quando sono arrivato in Francia nel 1998 e potevo giocare il Mondiale. Questo è il sogno di tutti i calciatori, di tutte le amministrazioni e, naturalmente, di tutti i tifosi che sognano di volare, di andare a visitare un altro paese. Questa è davvero una festa del calcio.

"Le prospettive della Croazia? Abbiamo una grande leadership con Luka Modric. Siamo una nazionale di piccole-medie dimensioni. Ciò che è positivo per il calcio è che non solo le grandi nazionali possono vincere, anche le nazionali piccole o medie possono arrivare in finale. Perché no? Giochiamo 11 contro 11 e si può vincere.

Giocare i Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti. "La cosa migliore per un atleta è giocare per una nazionale. Prendi la tua mano e ascolti il tuo inno… Questo è il massimo. Rappresentare il tuo paese è fondamentale. E so che noi croati siamo emozionati seguendo la squadra. E sono sicuro che tutti qui saranno orgogliosi di vedere i tifosi croati allo stadio, in città. E naturalmente, lo spirito americano, messicano, canadese, ci piace. E sono sicuro che riempiremo tutti gli stadi, le strade, le fan zone. Non è facile avere i biglietti, ma sono sicuro che i croati provenienti da Canada, Messico e Stati Uniti riempiranno tutti questi stadi dalla prima partita fino alla finale. E si riconosceranno anche le nostre maglie a scacchi, sono molto facili da vedere".