Banda, Coulibaly e Gaspar convocati per la Coppa d'Africa: il Lecce perderà 3 giocatori
Il Lecce, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, ha aggiornato sulla situazione relativa alla Coppa d'Africa, comunicando quali saranno i calciatori che lasceranno il club per partecipare alla competizione continentale. Di seguito il testo integrale:
"L’U.S. Lecce comunica che i calciatori Lameck Banda, Lassana Coulibaly e Kialonda Gaspar sono stati convocati dalle rispettive Nazionali per la Coppa d’Africa 2025 che si disputerà in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026. I tre calciatori giallorossi raggiungeranno i ritiri delle proprie Nazionali successivamente alla gara Lecce - Pisa, in programma venerdì 12 dicembre 2025.
Banda sarà impegnato con lo Zambia nel Gruppo A dove affronterà Mali (22 dicembre), Comore (26 dicembre) e Marocco (29 dicembre).
Il Mali di Coulibaly disputerà nel Gruppo A le gare con Zambia (22 dicembre), Marocco (26/12) e Comore (29 dicembre).
L’Angola di Gaspar è inserita nel Gruppo B dove affronterà Sudafrica (22 dicembre), Zimbabwe (26 dicembre) ed Egitto (29 dicembre)".
