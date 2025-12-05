Oggi il sorteggio del Mondiale: aspettando i playoff, il gruppo migliore e il peggiore che potrebbe toccare all'Italia

Tutto è inevitabilmente legato al playoff che l'Italia giocherà. Prima l'Irlanda del Nord, quindi in caso di vittoria la finale contro la vincente fra Galles e Bosnia. Tempo al tempo, ma intanto nella giornata di oggi verrà effettuato il sorteggio e disegnato il tabellone del prossimo Mondiale. Con annesso anche il potenziale gruppo di cui faranno parte l'Italia, l'Irlanda del Nord, il Galles o la Bosnia.

L'Italia, o chi per lei, partirà dalla 4^ fascia, col sorteggio che sarà effettuato seguendo questi principi e questi paletti.

Il girone più complicato per l'Italia

Dalla prima fascia potrebbe uscire l'Argentina campione in carica. Considerando che non potrà esserci, oltre all'Italia, più di una nazionale europea, la pescata più complessa della 3^ fascia sarebbe senza dubbio quella Norvegia che ci ha battuto nelle qualificazioni. Da qui, impossibile prendere la Croazia dalla 2^ fascia, così come una sudamericana (come la Colombia) vista la presenza dell'Argentina. E allora il Marocco sembra essere l'avversaria più ostica visto anche l'ultimo piazzamento al Mondiale.

Argentina

Marocco

Norvegia

Italia

Il girone più abbordabile per l'Italia

In questo caso, partendo ipoteticamente dalla 3^ fascia, troviamo nazionali come Qatar o Uzbekistan che sembrano qualitativamente inferiori alle altre. Dalla 1^ fascia prendiamo il Canada, mentre dalla 2^ l'Ecuador.

Canada

Ecuador

Uzbekistan

Italia