TMW Roma, via libera dei medici: Angelino in gruppo dopo due mesi di stop. C'è anche Dybala

Angelino torna in gruppo, è arrivato l’ok dei medici della Roma. Il terzino spagnolo, secondo quanto raccolto da TMW, può finalmente riprendere ad allenarsi con i compagni dopo i due mesi di assenza a causa di una bronchite asmatica che l'aveva fortemente debilitato.

Anche Dybala e Baldanzi in gruppo

Smaltita l'influenza, anche Paulo Dybala e Tommaso Baldanzi tornano ad allenarsi coi loro compagni giallorossi. L'attaccante argentino ha smaltito la febbre avuta nei giorni scorsi e già ieri è tornato ad allenarsi, anche se ha svolto solo lavoro differenziato. Il centrocampista italiano, sempre nella giornata di giovedì, non si era invece proprio allenato in quanto febbricitante.