Roma, via libera dei medici: Angelino in gruppo dopo due mesi di stop. C'è anche Dybala
Angelino torna in gruppo, è arrivato l’ok dei medici della Roma. Il terzino spagnolo, secondo quanto raccolto da TMW, può finalmente riprendere ad allenarsi con i compagni dopo i due mesi di assenza a causa di una bronchite asmatica che l'aveva fortemente debilitato.
Anche Dybala e Baldanzi in gruppo
Smaltita l'influenza, anche Paulo Dybala e Tommaso Baldanzi tornano ad allenarsi coi loro compagni giallorossi. L'attaccante argentino ha smaltito la febbre avuta nei giorni scorsi e già ieri è tornato ad allenarsi, anche se ha svolto solo lavoro differenziato. Il centrocampista italiano, sempre nella giornata di giovedì, non si era invece proprio allenato in quanto febbricitante.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Oggi il sorteggio del Mondiale: oltre all'Italia, quali sono le altre 21 Nazionali a caccia di un posto
