Mario Rui: "Spalletti miglior allenatore possibile per la Juve. Coi suoi discorsi ti fa volare"

Lunga intervista a Mario Rui sulle colonne odierne di Tuttosport. L'ex giocatore del Napoli ha dedicato ampio spazio a mister Spalletti, ripartito a sorpresa dalla Juventus appena poche settimane fa dopo lo scudetto in azzurro e l'esperienza in Nazionale: "Non mi sono stupito: è il migliore, l’allenatore più affidabile. Alla Juve avevano bisogno di un grande allenatore. Col mister abbiamo trascorso tanti momenti stupendi: trovarne uno migliore di lui libero era impossibile".

Tra i tanti aneddoti raccontati dal portoghese, ci sono proprio i discorsi emozionanti di Spalletti alla squadra: "Il bello di Spalletti è questo: lui preparava ogni discorso pre-partita per farci vivere un’emozione forte. Sapeva toccare il cuore, entravi in campo e volavi. Il merito di quello scudetto ritengo sia suo all’80%: basti pensare che dormiva a Castelvolturno, era il suo bunker. Ha sacrificato tutto per la squadra, anche la sua vita privata". E sul miracolo di Conte Mario Rui ha aggiunto: "No, non è stato un miracolo. Metà di quella squadra aveva già vinto con Spalletti, anche se i giocatori venivano da un’annata molto complessa. Penso abbia avuto lo stesso peso di Spalletti nel nostro scudetto".

Infine, un battuta sul confronto tra la Roma di Spalletti e il Napoli del terzo scudetto: "Aveva più talento quella Roma, ma il mio Napoli aveva uno spirito incredibile. E pensare che per un momento abbiamo sognato anche di vincere la Champions League: ci abbiamo creduto, quando arrivi ai quarti ci speri e a livello di prestazioni facevamo paura a tutta Europa. Passò il Milan, anche con qualche episodio arbitrale spiacevole ai nostri danni".