Empoli, Dionisi sfida il suo passato: contro il Palermo per accorciare sulla vetta

L’Empoli lavora con intensità in vista della sfida di domenica contro il Palermo, un incrocio che pesa moltissimo in chiave alta classifica. La squadra di Alessio Dionisi, ex rosanero, arriva all’appuntamento con il vento in poppa: nove punti nelle ultime tre gare e un totale di otto gol segnati contro Avellino e Bari, affrontati con personalità e un gioco brillante.

Da quando Dionisi è subentrato a ottobre, l’assetto offensivo è stato perfezionato e oggi l’Empoli è una squadra che crea tanto e con molte soluzioni. Shpendi è il bomber di riferimento, mentre Nasti e soprattutto Pellegri stanno crescendo di condizione. Anche Popov garantisce alternative interessanti, in attesa dei rientri di Bianchi e Konate. A supporto dell’attacco ci sono poi trequartisti dal piede caldo come Saporiti e Ceeaay, ulteriore fonte di gol.

Capitolo formazione: le scelte definitive arriveranno dopo gli allenamenti di oggi e la rifinitura di domani. L’unica certezza riguarda l’assenza di Marco Curto, alle prese con una lesione distrattiva al bicipite femorale destro che lo terrà fuori anche nella gara del 13 dicembre con la Juve Stabia. Il recupero è previsto per fine mese. Nonostante lo stop del difensore, Dionisi può contare su un terzetto arretrato affidabile: Lovato, Guarino e Obaretin, tutti protagonisti di un’ottima prova nell’ultimo 5-0 al Bari. Alle loro spalle scalpitano i giovani Indragoli e Tosto.

Domenica sarà il 14° confronto al Castellani tra Empoli e Palermo: bilancio favorevole ai toscani con sette vittorie, cinque pareggi e un solo successo rosanero, quello firmato da Barzagli nel 2005/06. L’ultimo incrocio, in B nel 2017/18, terminò 4-0 per l’Empoli. Lo riporta Il Corriere dello Sport