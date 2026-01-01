La miglior risposta possibile di Miretti a Spalletti: il gol allontana il mercato e avvicina la Juventus

Serata quasi perfetta per la Juventus, che esce rinforzata nella classifica ma soprattutto nello spirito dalla trasferta del Mapei Stadium, portandosi a casa un roboante 0-3 che mette tre punti in più nelle tasche della Vecchia Signora. Le belle notizie nella serata juventina di Reggio Emilia non mancano di certo, il volto da copertina è senza dubbio quello di Jonathan David, riuscito a redimersi dopo il calcio di rigore fallito nello scorso weekend con il Lecce, ma non è il solo.

Un posto al sole se lo è preso anche Fabio Miretti. Al centro di mille accostamenti di mercato in questa finestra di gennaio che è appena cominciata, Spalletti ha voluto lanciargli un messaggio chiaro: per lui non è assolutamente sul mercato, nelle sue idee il classe 2003 deve essere una risorsa alla quale attingere per portare a termine il compito alla Juventus. Studiando tra l'altro per lui una nuova veste tattica da trequartista. E quale miglior risposta, se non un gol? Le ammiratrici (Fiorentina, Lazio, Como, Cremonese, Sassuolo e Parma) sono avvisate: dovranno guardare altrove.

Il contributo di Miretti alla causa bianconera emerge anche nella valutazione fatta nelle pagelle di TMW di Sassuolo-Juventus. Voto 7 per il centrocampista, con la seguente motivazione: "Riceve un segnale di fiducia da Spalletti, contro le voci di mercato. E fornisce la risposta perfetta per poter rimanere alla Juventus almeno fino al termine di questa stagione".