Juventus, Miretti: "Quando viene attaccato uno del gruppo siamo tutti dalla sua parte"

Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole.

Quanto ti senti valorizzato e segnare con questa maglietta?

"E' sempre bello, l'ultima volta è successa due anni fa. Contento per la squadra. David ha rubato l'assist, ma sono contento per lui. Quando viene attaccato qualcuno del gruppo siamo tutti dalla sua parte".