Juventus, Miretti: "Quando viene attaccato uno del gruppo siamo tutti dalla sua parte"
TUTTO mercato WEB
Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole.
Quanto ti senti valorizzato e segnare con questa maglietta?
"E' sempre bello, l'ultima volta è successa due anni fa. Contento per la squadra. David ha rubato l'assist, ma sono contento per lui. Quando viene attaccato qualcuno del gruppo siamo tutti dalla sua parte".
Articoli correlati
La miglior risposta possibile di Miretti a Spalletti: il gol allontana il mercato e avvicina la Juventus
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Le più lette
3 Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Ora in radio
Primo piano
Serie A
La miglior risposta possibile di Miretti a Spalletti: il gol allontana il mercato e avvicina la Juventus
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile