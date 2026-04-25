La nota di Rocchi, la clausola di Bremer, la vittoria della Roma: le top news delle 22

Scossone nel mondo arbitrale italiano: Gianluca Rocchi ha annunciato la propria autosospensione dal ruolo di designatore CAN con effetto immediato. La decisione, comunicata all’ANSA, arriva in accordo con l’AIA e con l’obiettivo di garantire serenità al gruppo arbitrale. Rocchi, indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva, ha parlato di una scelta "sofferta ma necessaria", ribadendo la volontà di tutelare l’ambiente in attesa che la vicenda giudiziaria faccia il suo corso. Il dirigente si è detto certo di poter chiarire la propria posizione e tornare più forte di prima.

Sul campo, la Roma ritrova slancio battendo 2-0 il Bologna. La gara si decide tutta nel primo tempo: apre Malen dopo appena sette minuti, chiude El Aynaoui allo scadere con un colpo di testa. Nella ripresa i rossoblù provano a reagire, ma si fermano alla traversa di Orsolini e a qualche tentativo poco pericoloso. I giallorossi gestiscono il vantaggio senza affanni, ritrovando anche Dybala, tornato dopo l'infortunio.

Intanto, sul fronte mercato, resta aperto il futuro di Gleison Bremer alla Juventus. Il centrale brasiliano ha una clausola di risoluzione da 54 milioni valida fino al 10 agosto e, dopo il rinnovo firmato due anni fa, potrebbe diventare un’occasione per i top club europei. Le offerte saranno decisive, anche alla luce di un ingaggio già importante e di una stagione segnata da qualche nuovo problema fisico.