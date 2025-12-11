Lazio, Marusic in scadenza di contratto e in bilico. Ma per ora nessun contatto col Napoli
Il futuro di Adam Marusic continua a essere avvolto da una determinata incertezza. Il terzino montenegrino, punto di riferimento della Lazio negli ultimi anni, ha rinnovato lo scorso maggio il proprio contratto per una sola stagione, portando la scadenza al 30 giugno 2026. Una situazione che lo rende un profilo particolarmente appetibile per diversi club alla ricerca di un rinforzo d’esperienza e affidabilità sulla fascia destra.
Negli ultimi giorni aveva iniziato a circolare con insistenza la voce di un possibile interesse del Napoli, sempre attento a cogliere opportunità di mercato soprattutto in vista delle prossime sessioni. Ma, secondo Fabrizio Romano, non esistono al momento trattative in corso tra il Napoli e Marusic, né risultano offerte formali recapitate al giocatore o al suo entourage.
Il montenegrino - come vi abbiamo raccontato anche noi - sia stato proposto a diverse società come possibile colpo a parametro zero. Il futuro del laterale resta dunque aperto: la Lazio dovrà decidere se puntare ancora su di lui o valutare un’uscita nella prossima estate, mentre Marusic osserva il mercato in attesa della chiamata giusta.