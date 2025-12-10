TMW Lazio, il rinnovo di Marusic è un problema? Proposto anche a Juventus e Milan

Maurizio Sarri chiede il rinnovo di Adam Marusic, ma le parti sono ancora lontane. Questo perché il difensore della Lazio, protagonista in questo inizio di stagione, ha chiesto un lungo contratto per firmare con il club biancoceleste, ma dall'altra parte Claudio Lotito non ha intenzione di andare oltre l'annuale con opzione a favore del club per un'altra stagione.

Dunque nei giorni scorsi l'esterno è stato proposto anche a Juventus e Milan, entrambe alla ricerca di un possibile dodicesimo uomo con esperienza. Potendo giocare sia a destra che a sinistra, il montenegrino rappresenterebbe una buona opzione a cifre relativamente basse, soprattutto perché da giugno sarebbe disponibile a parametro zero. La partita a scacchi continua, con la Lazio che rimane confidente sull'arrivare a un accordo in breve tempo, ma servirà un rilancio per arrivare almeno a due anni senza opzione.

Angelo Fabiani, direttore sportivo biancocelesti, nei giorni scorsi ha parlato della finestra di gennaio. "Io sono sempre stato fiducioso, manca ancora qualche settimana e ci porremo il problema a mercato aperto. Sappiamo quello che dobbiamo fare, abbiamo fatto una riunione con presidente e mister e lavoriamo sotto traccia. C'è un grandissimo rapporto, di affetto e di stima reciproca. Per noi è importante avere Sarri sulla panchina, ci fa stare tranquilli. I risultati e i miglioramenti si stanno vedendo, è iniziato un programma con lui di 3 anni e vogliamo crescere insieme a lui. È la nostra guida".