TMW La proposta di Petrucci: "Abete o Malagò? Io per la FIGC candiderei Giovanni Carnevali"

Gianni Petrucci, oggi presidente della Federbasket ma in passato commissario straordinario della FIGC e presidente del Coni, è intervenuto dal palco dell’evento Il Foglio a San Siro, in corso di svolgimento al Meazza: “Io sono convinto che mi smentiranno i media, che diranno che mi sono illuso. Oggi esistono le componenti, qual è la difficoltà di andare da Abodi e Giorgetti (ministri di Sport ed Economia) e dire: abbiamo questa intenzione, il governo ci supporta? Io al calcio tanto, tutto quello che va al calcio va al basket, siamo gli unici due sport professionistici e chiediamo le stesse cose: il decreto crescita, anzitutto, che ad altri settori è stato dato. Una tax credit per i giovani: al cinema è stato dato, perché al calcio no?”.

Lei vuole fare il presidente della FIGC?

“Ma no, penso al basket. Però dico che se fossi io voterei Giovanni Carnevali. Un candidato ce l’ho, voterei lui. Ma, a parte questo, penso che le componenti debbano andare al CONI”.

Tra Abete e Malagò chi sceglierebbe?

“Carnevali è nel mio cuore, l’ho conosciuto anni fa e ho capito che è un dirigente illuminato. Penso che una società come il Sassuolo stia facendo un miracolo”