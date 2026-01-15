La Roma ha valutato anche l'intervento chirurgico per Dovbyk: le novità sul suo infortunio

Arrivano novità sull'infortunio capitato ad Artem Dovbyk, attaccante della Roma che è ormai assente dalla trasferta di Lecce, nella quale ha anche segnato un gol. Secondo quanto riportato da Manà Manà Sport, l'ucraino ha avuto un problema di natura tendinea, che ha addirittura fatto pensare alla società e allo staff medico giallorosso di ricorrere all'intervento chirurgico, cosa che è già successa con Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini.

Alla fine però si è optato di procedere con una terapia conservativa e la speranza da parte dell'ucraino è quella di tornare a disposizione di Gian Piero Gasperini nelle prime settimane di febbraio. Da lì in poi il suo rientro sul campo sarà graduale, visto che nessuno vuole correre il rischio che possa avere delle ricadute. Il suo contributo sarà fondamentale nei prossimi mesi.