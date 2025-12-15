La Roma riesce a sbloccarsi: colpo da biliardo di Wesley, Como bucato 1-0
La Roma si sblocca all'Olimpico. Grande azione elaborata della Roma, Rensch a recuperare palla sul binario mancino e Soulé dal limite a pescare Wesley largo a destra: il brasiliano al minuto 60 ha lasciato partire una stoccata d'esterno destro che ha pietrificato Butez e portato i giallorossi avanti sul Como 1-0.
