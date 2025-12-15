Roma, Wesley: "Emozione fortissima segnare sotto la curva, l'importante è vincere per la squadra"

Wesley, centrocampista brasiliano della Roma ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara vinta contro il Como, valida per la quindicesima giornata di Serie A. Wesley ha commentato il suo primo gol in casa davanti ai tifosi giallorossi e ha rivelato che seguirà la finale di Coppa Intercontinentale tra Flamengo e PSG.

Il premio è stato importante. Una vittoria che vi permette di rimanere in scia almeno per questa giornata.

"Sì, è stato molto importante. È una partita vinta che ci fa tenere stretti almeno per questa giornata."

Mercoledì sera c'è una partita importante per il Flamengo, la finale della Coppa Intercontinentale contro il PSG. La guarderai?

"La voglio guardare per il gioco del Flamengo. Dalle 17 sarà in diretta su Dazn, quindi ne approfitto. Sì, assolutamente la guarderò e farò il tifo per loro. So che è una partita complicata e spero che possano riuscirci."

Il primo gol in casa. Alla prima giornata non avevi molta confidenza con questi tifosi, ma oggi che valore e che emozione è stata segnare sotto quella curva?

"Ho già segnato in passato, ma sono molto felice. Solo chi segna un gol non riesce a descrivere un'emozione che resta solo per il giocatore. L'importante è la Roma, l'importante è vincere. Quello che conta è la vittoria della squadra. Sono sensazioni indescrivibili, le avevo già provate e ogni volta è un'emozione fortissima."