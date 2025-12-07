La Roma rimane in dieci uomini a Cagliari: revocato rigore, ma è rosso per Celik

Episodio pesante e potenzialmente impattante avvenuto all'inizio del secondo tempo nel corso della partita tra Cagliari e Roma, sul punteggio ancora fermo sullo 0-0. Inizialmente era stato assegnato un calcio di rigore in favore dei padroni di casa per atterramento di Celik ai danni di Folorunsho. Dopo la revisione al VAR, però, è stato reso evidente che il fallo sia iniziato fuori area. Solo punizione, quindi, ma per Celik il provvedimento diventa un cartellino rosso diretto. Gasperini ha subito ricorso alla panchina, inserendo Rensch al posto di Baldanzi.

