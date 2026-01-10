La Roma sblocca il risultato col Sassuolo: assist di Soulé e incornata di Manu Koné, 1-0
La Roma sblocca il risultato all'Olimpico. Grande lavoro al limite dell'area di Celik e cross dalla sinistra di Soulé per l'incornata vincente di Manu Koné: 1-0 a favore dei giallorossi dopo 77 minuti di gioco, ma soprattutto una pressione costante ai danni dell'area neroverde nella ripresa.
