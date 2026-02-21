Roma-Cremonese, i convocati di Gasperini: Dybala out, Wesley c'è. Due recuperi importanti

Roma-Cremonese chiuderà la 26ma giornata di Serie A domani sera (ore 20:45) allo Stadio Olimpico. Per l'occasione Gian Piero Gasperini, allenatore giallorosso, ha reso nota la lista dei giocatori convocati e ci sono importanti novità da segnalare dopo il 2-2 contro il Napoli. Assenti Soulé e Dybala, come anticipato dal tecnico di Grugliasco, mentre Wesley ce la fa.

L'esterno brasiliano sarà presente per la partita casalinga contro la Cremonese dopo la botta presa col Napoli che ha permesso di conquistare un rigore alla Roma. Due recuperi importanti invece dalle parti di Trigoria, perché tornano Mario Hermoso e Manu Koné.

L'elenco completo dei convocati di Gasperini

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Malen, Venturino, Arena, Vaz, Zaragoza

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato così degli assenti e del rischio diffidati in vista del big match contro la Juventus dopo la Cremonese: "Domani i tre punti sono fondamentali, quindi dobbiamo cercare di giocare al meglio, al massimo, con grande determinazione, perché non ti regalano nulla: tutte le partite sono difficili da vincere e non possiamo guardare più in là della gara di domani. Paulo domani non farà parte della partita, sta continuando a recuperare e sono veramente dispiaciuto per lui, come per gli altri. Anche Paulo (Dybala, ndr) si sta applicando al massimo per cercare di essere presente, però ha ancora un fastidio che glielo impedisce. È molto concentrato nel tentativo di recuperare il prima possibile".