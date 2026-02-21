Roma, niente calcoli in volata Champions. Corriere di Roma: "La Juventus può aspettare. Gasp non risparmia i diffidati"

Nessun turnover ragionato in vista dello scontro diretto con la Juventus. La Roma deve prima pensare alla Cremonese e Gasperini non intende fare calcoli su diffidati o recuperi. L’obiettivo, come racconta il Corriere della Sera ed.Roma, è blindare il quarto posto, senza guardare oltre: chi è disponibile, gioca.

In difesa spazio ai fedelissimi Mancini e Ndicka, nonostante il rischio squalifica. Hermoso è tornato a disposizione e Ghilardi resta un’alternativa, ma il tecnico è orientato a partire con il terzetto più collaudato. Wesley, terzo diffidato, ha smaltito il problema alla caviglia e verrà valutato tra oggi e domani.

A centrocampo rientra Koné, ampliando le scelte. Davanti, invece, le opzioni sono più limitate: Malen sarà il riferimento, con Pellegrini adattato e Zaragoza in corsa per una maglia. Dybala prosegue con la terapia conservativa, Soulé può al massimo andare in panchina. “La Juventus può aspettare”: prima c’è da non sbagliare all’Olimpico.