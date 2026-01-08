La Roma vuole chiudere Raspadori entro 48 ore. Dopo il Real Madrid la risposta definitiva

La Roma è una delle squadre che ha più bisogno di attingere al mercato di gennaio e uno dei nomi più caldi in orbita giallorossi è quello di Giacomo Raspadori. Questa sera l'attaccante italiano sarà in campo a Gedda con l'Atletico Madrid per la seconda semifinale di Supercoppa di Spagna contro i cugini del Real, per provare a staccare il pass per la finalissima contro il Barcellona.

Il direttore sportivo Massara ieri non c'era al summit che si è tenuto a Trigoria alla presenza di mister Gasperini, del CEO Ryan Friedkin e del consulente della proprietà Ranieri. Il motivo è presto detto: il dirigente era impegnato con l'entourage di Raspadori per provare a forzare e ottenere il suo sì.

La Roma e l'Atletico Madrid sono d'accordo per il trasferimento di Raspadori, all'interno di un'operazione a base prestito che con il riscatto arriverebbe nel complesso a 20,5 milioni di euro totali. Rimane da convincere il giocatore, ma i contatti di ieri hanno restituito alla società giallorossa maggior fiducia e la volontà degli agenti di Raspadori di provare a chiudere tutto entro 48 ore. Per la Roma adesso rimane da attendere ancora, lato calciatore c'è comunque l'apprezzamento per una avance così spinta. Dopo il Real Madrid, Raspadori - accostato anche alla Lazio e a un ritorno nel Napoli - darà la sua risposta.