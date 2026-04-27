La Russa: "Ho parlato con Marotta, tranquillo e sereno. Arbitri amici? Abbiamo perso 3-0..."

Ignazio La Russa, presidente del Senato e presidente dell'Inter Club Parlamento, è stato raggiunto dall'agenzia di stampa ADNKronos per un commento a proposito dello scandalo che potrebbe aprirsi sul mondo degli arbitri, con l'apertura di un'inchiesta da parte della Procura di Milano che ha portato all'autosospensione da parte dell'ormai ex designatore Rocchi, sostituito da Dino Tommaso fino a fine stagione.

La Russa rivela di aver avuto un colloquio con il presidente dell'Inter, società che viene citata negli atti ma sulla quale non è stata effettuata almeno fino a qui l'iscrizione nel registro degli indagati: "Ho parlato con Beppe Marotta e mi è sembrato sereno e convinto, quindi anche io sono sereno e convinto…".

E ancora, aggiunge La Russa sottolineando quella che a suo giudizio sarebbe una stortura: "Ma poi di cosa parliamo. Dicono che ci hanno dato un arbitro amico e con quello abbiamo perso 3 a 0… Piuttosto restiamo concentrati sullo Scudetto, perché mi pare che quando vinciamo a qualcuno dà fastidio".