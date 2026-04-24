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La scelta dell'Inter su Akanji, le condizioni di Gila, goleada del Napoli: le top news delle 22

La scelta dell'Inter su Akanji, le condizioni di Gila, goleada del Napoli: le top news delle 22TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 22:00Serie A
Giacomo Iacobellis

Finale di stagione dai contorni quasi surreali per la Lazio, capace di conquistare la finale di Coppa Italia contro l’Inter e allo stesso tempo vivere tensioni fuori dal campo. I tifosi biancocelesti saranno regolarmente presenti all’Olimpico per l’atto conclusivo, ma non prenderanno parte al derby di campionato contro la Roma. Una scelta che ha acceso il dibattito, con il presidente Claudio Lotito che ha risposto in maniera netta: responsabilità che non sente sua, rimandando ogni spiegazione direttamente alla tifoseria.

Dal campo arrivano invece segnali più rassicuranti. L’infortunio di Mario Gila, rimediato nella semifinale contro l’Atalanta a Bergamo, non preoccupa eccessivamente lo staff medico. Il difensore ha riportato un trauma contusivo/distorsivo lieve alla caviglia e ha già iniziato il percorso riabilitativo. Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni, ma filtra ottimismo sulla possibilità di vederlo a disposizione per la finale del 13 maggio. Una notizia importante per l’equilibrio difensivo della squadra di Maurizio Sarri.

A Milano, l’Inter pianifica invece il futuro partendo da certezze ben precise. Tra queste c’è Manuel Akanji, diventato in pochi mesi un pilastro della difesa di Chivu. Arrivato dal Manchester City in prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, il centrale svizzero ha convinto tutti per rendimento e versatilità. La dirigenza nerazzurra è orientata a chiudere l’operazione a titolo definitivo nelle prossime settimane, a prescindere dagli sviluppi legati allo scudetto. Intanto il Napoli, dopo circa un'ora di gioco, è in vantaggio per 4-0 contro la Cremonese: reti di McTominay, Hojlund e De Bruyne nel primo tempo, e di Alisson in apertura di ripresa. E manca ancora mezz'ora...

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