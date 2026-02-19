Inter, Esposito: "Hanno avuto qualcosa in più. Il gol? Non è il caso di concentrarsi su quello"

Francesco Pio Esposito ha parlato a InterTv dopo il ko ottenuto in Norvegia che mette in dubbio la prosecuzione del cammino in Champions dei nerazzurri di Chivu: "Sono entrati con grande atteggiamento e mentalità di prendersi la partita, ma è sempre difficile analizzare a caldo una partita. Noi siamo stati bravi a pareggiarla ma nel secondo tempo, bisogna essere sinceri e dire che loro hanno avuto qualcosa in più. Noi abbiamo provato a reagire e rimetterla in piedi ma non siamo riusciti a farlo".

Meglio concentrarsi sulla partita di ritorno a San Siro con i vostri tifosi?

"Sicuramente sarà fondamentale come sempre la spinta dei nostri tifosi. Adesso pensiamo al Lecce, poi ci concentreremo sulla partita del ritorno".

La nota positiva è il tuo gol.

"Quello è sempre una gioia per un attaccante, ma stasera c'è da metterla da parte perché abbiamo perso 3-1. Direi che non è il caso di concentrarci sul mio gol...".