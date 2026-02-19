Retroscena Soulé: a gennaio la Roma ha detto 'no' a Dortmund, Galatasaray e Premier League

Ad un passo dal fare l'impresa, perché il Napoli non perdeva al Maradona da 23^ partite di fila e la Roma stava per fare il colpaccio, prima che Alisson Santos siglasse il gol del definitivo 2-2 a meno di dieci minuti dal termine. Ai giallorossi però va dato comunque il merito di una grande prestazione, nonostante gli ultimi venti minuti giocati con un attacco in cui vi erano i giovani di belle speranze - ma ancora un po' acerbi per certe partite - Venturino e Vaz, e con un Mati Soulé a metà servizio.

L'attaccante argentino, infatti, convive ormai da tempo con una fastidiosissima pubalgia che lo sta limitando. Non a caso Gasperini lo sta gestendo di gara in gara, facendolo entrare a partita in corso e togliendolo sistematicamente intrno all'ora di gioco. Un bel problema per una squadra in corsa per il quarto posto che davanti deve fare i conti anche con i soliti problemi di Paulo Dybala e gli infortuni di El Shaarawy, Dovbyk e Ferguson. Non a caso a Joyita c'è sempre: 34 presenze su 34 partite a disposizione (condite da 7 gol e altrettanti assist), ma non gioca una partita intera dallo scorso ottobre.

Il giocatore rappresenta comunque un diamantino da preservare per il futuro, come sottolinea quest'oggi il Corriere dello Sport. La Roma crede molto in Soulé e non è un caso, si legge, che negli ultimi giorni di mercato invernale abbia rispedito al mittente proposte da Borussia Dortmund, Galatasaray e diversi club di Premier.