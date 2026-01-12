La Supercopa svernicia la Supercoppa. Ma in Spagna vincono sempre le stesse

La Supercoppa spagnola svernicia la Supercoppa italiana. I numeri non mentono: entrambe le competizioni si sono giocate in Arabia Saudita, sempre con il modello delle final four. E il torneo iberico, chiuso ieri a Gedda, ha fatto registrare il triplo degli spettatori, con un tasso di riempimento dello stadio superiore di circa il 10% rispetto a quello italiano, giocato a Riyadh a metà dicembre. Una fotografia impietosa per noi? Forse c'è di più.

Per chi ha seguito la competizione in Arabia Saudita, ma anche da casa, il colpo d’occhio, per strada e allo stadio, è stato da sempre evidente: non tutte le squadre sono uguali. Il Milan, da questo punto di vista, ha un seguito internazionale - almeno nell’area in questione - del tutto imparagonabile a quello di altri club, anche di Juventus e Inter. Lo certifica il fatto che l’unica partita di quest’anno con lo stadio pieno sia stata la prima semifinale, che ha coinvolto i rossoneri. Quello delle big, in un campionato che cambia padrone da cinque anni in maniera continuativa, è stato sempre il vero tema della Supercoppa: delle tre edizioni giocate in Arabia a quattro squadre, l’unica con tutte e tre le grandi del Nord - non a caso la più fortunata nella risposta di pubblico - è stata quella del 2024, con tanto di derby di Milano in finale. Nel 2023 non c’erano né Juventus né Milan, quest’anno mancavano i bianconeri, mentre sia Inter che Milan sono usciti in semifinale. Senza nulla togliere a Napoli e Bologna, a Riyadh non hanno alcuna storica base di pubblico.

In Spagna, invece, vincono sempre le stesse: l’ultimo campionato vinto da una squadra che non sia Barcellona, Real o Atletico Madrid risale al 2002 (Valencia). Lo stesso Atletico, che in questo lasso di tempo ha vinto due titoli, è un’eccezione al sostanziale duopolio Barça-Real. La Supercoppa fotografa, né più né meno, questo stato di cose: dal 2020 - il primo anno in cui la Spagna ha giocato in Arabia con la formula delle final four - Barcellona e Real Madrid hanno sempre partecipato al torneo. Dal 2023, cioè nelle ultime quattro edizioni, la finale della Supercopa de España ha sempre messo di fronte blaugrana e merengues. Tutto il resto è una naturale conseguenza: la Spagna ha sempre portato le migliori, che peraltro sono due squadre con un seguito internazionale esponenzialmente più grande di qualsiasi big italiana. Per la Supercoppa è un bene, per il campionato forse meno: la Serie A si può consolare con un tasso di competizione decisamente più alto, almeno negli ultimi anni.