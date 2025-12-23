Supercoppa, il Napoli trionfa in Arabia. La prima pagina di QS: "Lo sceicco Conte"

Anche la prima pagina dell'edizione odierna di QS apre sulla vittoria della Supercoppa Italiana da parte del Napoli, corsaro nella finalissima di Riad con la doppietta di Neres che stende 2-0 il Bologna e regala il decimo di titolo da allenatore ad Antonio Conte: "Lo sceicco Conte, Napoli torna Super - il titolo scelto dal quotidiano -. Neres scatenato, doppietta a Riad: il Bologna si arrende in finale".

"Sicuramente chi vince alla fine rimane, due anni fa il Napoli aveva perso la finale di Supercoppa contro l'Inter però in pochi se lo ricordano - le parole del tecnico azzurro ai microfoni di Mediaset -. Ai ragazzi ho detto che abbiamo fatto un bellissimo percorso, abbiamo vinto la semifinale contro una grande squadra come il Milan però nel calcio alla fine conta chi vince. Nessuno va a guardare chi era la finalista, lo dice uno che ne ha perse tante da calciatore ma anche da allenatore e quelle mi hanno reso molto cattivo da questo punto di vista. Quando perdi sicuramente la cattiveria aumenta e cerchi di non rivivere quei momenti che sono brutti perché sai benissimo di arrivare in finale dopo un grande percorso però poi devi mettere la ciliegina. Devo fare i complimenti al Bologna che ormai è una realtà del calcio italiano, è stato un avversario molto competitivo".

Nel taglio basso spicca anche un box dedicato al Milan e all'ultimo colpo di mercato: "Ecco Fullkrug. Sarà in campo già a Cagliari".