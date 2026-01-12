La Supercoppa spagnola strapazza quella italiana: in Arabia Saudita il triplo degli spettatori

La finale della Supercoppa di Spagna, andata in scena ieri sera a Gedda con la vittoria del Barcellona sul Real Madrid, consente anche di tracciare un bilancio e fare un paragone rispetto alla Supercoppa italiana, giocata a fine dicembre 2025 sempre in Arabia Saudita, ma a Riyadh.

Anche le ultime edizioni dei due tornei confermano il dato relativo al maggior seguito della Supercoppa iberica. Nello specifico, come evidenziano i colleghi di Calcio e Finanza, l’edizione spagnola - giocata sempre in final four e quindi con tre partite - ha portato allo stadio non solo più spettatori, ma anche con un indice di riempimento diverso. Di seguito i dati relativi alle tre partite, che si sono giocate al King Abdullah Sports City Stadium, impianto con una capienza ufficiale da circa 62mila posti.

* Barcellona–Athletic Bilbao – 50.141 spettatori → riempimento 80,6%

* Atlético Madrid–Real Madrid – 55.651 spettatori → riempimento 89,4%

* Barcellona–Real Madrid – 60.326 spettatori → riempimento 96,9%

* Totale competizione – 166.118 spettatori → riempimento 89,0%

Molto diverse le cifre che ha fatto registrare la Supercoppa italiana, disputata all’Al-Awall Park di Riyadh, stadio che può ospitare poco meno di 25 mila spettatori. Se un numero totale superiore era prevedibile - la Spagna ha fatto registrare circa il triplo dei tifosi -, a colpire è soprattutto la differenza nell’indice di riempimento dello stadio: per la Spagna è stato superiore di circa il 10%. Di seguito i dati.

* Milan–Napoli – 24.941 spettatori → riempimento 99,8%

* Inter–Bologna – 16.591 spettatori → riempimento 66,4%

* Napoli–Bologna – 17.869 spettatori → riempimento 71,5%

* Totale competizione – 59.401 spettatori → riempimento 79,2%