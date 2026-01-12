La Supercoppa spagnola strapazza quella italiana: in Arabia Saudita il triplo degli spettatori
La finale della Supercoppa di Spagna, andata in scena ieri sera a Gedda con la vittoria del Barcellona sul Real Madrid, consente anche di tracciare un bilancio e fare un paragone rispetto alla Supercoppa italiana, giocata a fine dicembre 2025 sempre in Arabia Saudita, ma a Riyadh.
Anche le ultime edizioni dei due tornei confermano il dato relativo al maggior seguito della Supercoppa iberica. Nello specifico, come evidenziano i colleghi di Calcio e Finanza, l’edizione spagnola - giocata sempre in final four e quindi con tre partite - ha portato allo stadio non solo più spettatori, ma anche con un indice di riempimento diverso. Di seguito i dati relativi alle tre partite, che si sono giocate al King Abdullah Sports City Stadium, impianto con una capienza ufficiale da circa 62mila posti.
* Barcellona–Athletic Bilbao – 50.141 spettatori → riempimento 80,6%
* Atlético Madrid–Real Madrid – 55.651 spettatori → riempimento 89,4%
* Barcellona–Real Madrid – 60.326 spettatori → riempimento 96,9%
* Totale competizione – 166.118 spettatori → riempimento 89,0%
Molto diverse le cifre che ha fatto registrare la Supercoppa italiana, disputata all’Al-Awall Park di Riyadh, stadio che può ospitare poco meno di 25 mila spettatori. Se un numero totale superiore era prevedibile - la Spagna ha fatto registrare circa il triplo dei tifosi -, a colpire è soprattutto la differenza nell’indice di riempimento dello stadio: per la Spagna è stato superiore di circa il 10%. Di seguito i dati.
* Milan–Napoli – 24.941 spettatori → riempimento 99,8%
* Inter–Bologna – 16.591 spettatori → riempimento 66,4%
* Napoli–Bologna – 17.869 spettatori → riempimento 71,5%
* Totale competizione – 59.401 spettatori → riempimento 79,2%
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.