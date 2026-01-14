Lautaro in campo prima di Inter-Lecce: premiato come MVP di dicembre da Marotta e Ausilio
Tutto pronto per Inter-Lecce, recupero della 16^ giornata di Serie A che inizia alle ore 20:45. Prima della partita, al centravanti e capitano nerazzurro Lautaro Martinez, che parte dalla panchina per la contesa, è stato consegnato il trofeo di Player of The Month di Serie A per dicembre dal suo dirigente Piero Ausilio e dal suo presidente Giuseppe Marotta.
