Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lautaro in dubbio, ultimo forfait europeo nel 2018. Com'è andata l'Inter senza il Toro

Lautaro in dubbio, ultimo forfait europeo nel 2018. Com'è andata l'Inter senza il ToroTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:00Serie A
di Ivan Cardia

La schiena duole e Lautaro Martinez salta la rifinitura. L’attaccante argentino non ha partecipato all’allenamento dell’Inter questa mattina insieme al resto dei compagni - lavorando in palestra -, anche se fisicamente la sua presenza nella trasferta di Amsterdam non è in dubbio, dato che partirà con la squadra. Quanto a quella in campo, alcuni interrogativi li scioglierà Cristian Chivu nella conferenza stampa di questa sera (19 ore italiane), ma è possibile - se non proprio probabile - che il capitano nerazzurro non sia della gara, almeno dall’inizio.

In Champions c’è sempre stato. Se Lautaro dovesse dare forfait, riporterebbe indietro il calendario di addirittura sette anni. L’ultima assenza in Europa con la maglia dell’Inter risale addirittura a novembre 2018: nella sua prima stagione milanese saltò l’esordio stagionale in Champions, vinto per 2-1 sul Tottenham dalla squadra all’epoca allenata da Spalletti. Poi, c’è praticamente sempre stato: nella scorsa stagione è rimasto in panchina una sola volta, la vittoria al ritorno sul Feyenoord. E nelle altre quattro occasioni in cui è subentrato l’Inter ha quasi sempre vinto, l’unico ko è col Bayer Leverkusen.

Com’è andata l’Inter senza Lautaro. Per quanto detto finora, è una domanda con pochissimi riferimenti: da quando gioca in Italia, il Toro è sempre stato uno dei giocatori col minutaggio stagionale più elevato, e del resto anche in questo caso si parla di un problema fisico decisamente minore. Nello scorso campionato, tra febbre e qualche acciacco, ha saltato sei partite in totale: cinque vittorie (Lecce, andata e ritorno con l’Hellas Verona, Udinese e Torino) e il 2-2 con la Lazio alla penultima giornata. Al netto di questo risultato, che ha fatto tramontare i sogni scudetto, l’Inter ha comunque sempre dimostrato di saper reggere, anche senza il suo numero 10.

Articoli correlati
Inter, Lautaro out dalla rifinitura pre Ajax: il Toro partirà per Amsterdam, Darmian... Inter, Lautaro out dalla rifinitura pre Ajax: il Toro partirà per Amsterdam, Darmian no
Inter, Chivu non rinuncia a Lautaro: un solo allenamento per il Toro ma stasera ci... Inter, Chivu non rinuncia a Lautaro: un solo allenamento per il Toro ma stasera ci sarà
Inter, Chivu vuole la reazione con la Juve. Lautaro c'è, occhio ad Akanji Inter, Chivu vuole la reazione con la Juve. Lautaro c'è, occhio ad Akanji
Altre notizie Serie A
Youth League, esordio amaro per la Giovane Signora: il Borussia Dortmund espugna... Youth League, esordio amaro per la Giovane Signora: il Borussia Dortmund espugna Torino
Bologna, Sulemana: "Non vedo l'ora di aggregarmi al gruppo. Atalanta? Nessun rimpianto"... Bologna, Sulemana: "Non vedo l'ora di aggregarmi al gruppo. Atalanta? Nessun rimpianto"
Ag. Donnarumma su City-Napoli: "Gigio contento che la partita si giochi a Manchester"... Ag. Donnarumma su City-Napoli: "Gigio contento che la partita si giochi a Manchester"
Adžić, benedizione dal Genio Savićević: "Lui come me? Dipende se gioca" Esclusiva TMWAdžić, benedizione dal Genio Savićević: "Lui come me? Dipende se gioca"
Guehi fa gola alle big della Premier League e non solo: anche due italiane interessate... Guehi fa gola alle big della Premier League e non solo: anche due italiane interessate
Bologna, Rowe: "Voglio gol e assist. Rabiot? La lite doveva rimanere nello spogliatoio"... Bologna, Rowe: "Voglio gol e assist. Rabiot? La lite doveva rimanere nello spogliatoio"
PSG, Marquinhos: "Spero che Chevalier possa essere decisivo come lo è stato Donnarumma"... PSG, Marquinhos: "Spero che Chevalier possa essere decisivo come lo è stato Donnarumma"
Quanto vale la Champions: all'Inter almeno 51 milioni di euro, al Napoli 41. I dettagli... Quanto vale la Champions: all'Inter almeno 51 milioni di euro, al Napoli 41. I dettagli
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Chivu, i primi dubbi della società e la rivoluzione mancata nonostante i quasi 90 milioni spesi. Tutto sulla crisi dell'Inter che rischia di perdere un anno: meglio buttar subito dentro i giovani
Le più lette
1 Chivu, i primi dubbi della società e la rivoluzione mancata nonostante i quasi 90 milioni spesi. Tutto sulla crisi dell'Inter che rischia di perdere un anno: meglio buttar subito dentro i giovani
2 Donnarumma è andato al City perché al PSG non poteva guadagnare più di Dembelé
3 Atalanta, Pagliuca è a Bergamo per convincere Lookman a ritornare disponibile
4 Pasticcio VAR a San Siro: l'AIA ferma Marcenaro e Fabbri. Gravina: "Errore evidente"
5 Nico Paz l'ha rifatto. Il Como sa che il destino è segnato e se lo godrà fino a maggio
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Adžić, benedizione dal Genio Savićević: "Lui come me? Dipende se gioca"
Immagine top news n.1 Nico Paz l'ha rifatto. Il Como sa che il destino è segnato e se lo godrà fino a maggio
Immagine top news n.2 Donnarumma è andato al City perché al PSG non poteva guadagnare più di Dembelé
Immagine top news n.3 Secondo anno della "nuova" Champions al via: le regole nella League Phase. Festa solo per 8
Immagine top news n.4 Classifiche a confronto: +3 Napoli, +2 Juve! Sorridono Allegri e Gasp, male l'Inter
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica: doppio pareggio e 4 punti assegnati nei due posticipi del lunedì
Immagine top news n.6 Tudor: "Inter battuta senza essere al top". Ora la Juve sfida il Dortmund: torna Cambiaso
Immagine top news n.7 Pasticcio VAR a San Siro: l'AIA ferma Marcenaro e Fabbri. Gravina: "Errore evidente"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché Juric all'Atalanta merita fiducia. Con due giocatori che saranno decisivi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chivu rischia un clamoroso autogol con Sommer. Ma l'errore più grave non è suo
Immagine news podcast n.2 Il Verona e la Serie A scoprono Gift Orban, il ragazzo dei record
Immagine news podcast n.3 Roma, Kone non si tocca. A gennaio nuovo tentativo per George? Dybala-Pellegrini, il punto sui rinnovi
Immagine news podcast n.4 Come un anno fa, l'Atalanta è pronta al secondo grande recupero di Lookman
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Cugini: "La Juve tra le quattro di Champions mi sembra la più solida"
Immagine news Altre Notizie n.2 Bazzani: "Juve, la squadra c'è. Inter, non può essere anno zero"
Immagine news Serie C n.3 Serpini: "Occhio al Lecco, non è la sorpresa di inizio stagione. Sarà protagonista fino alla fine"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Sulemana: "Non vedo l'ora di aggregarmi al gruppo. Atalanta? Nessun rimpianto"
Immagine news Serie A n.2 Ag. Donnarumma su City-Napoli: "Gigio contento che la partita si giochi a Manchester"
Immagine news Serie A n.3 Adžić, benedizione dal Genio Savićević: "Lui come me? Dipende se gioca"
Immagine news Serie A n.4 Guehi fa gola alle big della Premier League e non solo: anche due italiane interessate
Immagine news Serie A n.5 Bologna, Rowe: "Voglio gol e assist. Rabiot? La lite doveva rimanere nello spogliatoio"
Immagine news Serie A n.6 PSG, Marquinhos: "Spero che Chevalier possa essere decisivo come lo è stato Donnarumma"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Sounas: "Fame e concentrazione, possiamo fare un bel campionato"
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, Polito: "Cambiare ogni anno allenatore è difficile, ci vuole pazienza"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Verde resta ai margini: nessuna offerta e futuro congelato fino a gennaio
Immagine news Serie B n.4 Classifiche a confronto: volano Frosinone e Palermo. Bari e Samp? Come al solito
Immagine news Serie B n.5 Vannucchi: "Empoli, Popov mi ricorda il primo Toni. Ha un grande talento"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 3ª giornata: Sottil top, Donati flop
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Rauti: "Sembrava di giocare in casa, è stato emozionante"
Immagine news Serie C n.2 Archiviata l'inchiesta sul rosso a Bellomo: "Messo alla gogna, ne esco da uomo"
Immagine news Serie C n.3 Benevento, Vigorito: "FVS a volte aiuta, altre no. Ma il calcio non si vince con tecnologia"
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, Passeri: "Vittoria sul Perugia dà certezze, autostima e dimensione"
Immagine news Serie C n.5 Serpini: "Occhio al Lecco, non è la sorpresa di inizio stagione. Sarà protagonista fino alla fine"
Immagine news Serie C n.6 Crotone in amministrazione giudiziaria: "Non è un provvedimento punitivo"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'innamoramento degli USA per l'Italia: dopo Cantore e Boattin, c'è l'invito alla Nazionale
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Invito degli USA è una grande opportunità. E motivo d'orgoglio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Dopo Cantore ecco Boattin: la terzina fa il suo debutto nel campionato statunitense
Immagine news Calcio femminile n.4 Amichevoli di lusso per l'Italia di Soncin: Giappone e doppia sfida agli USA
Immagine news Calcio femminile n.5 Sassuolo Femminile, Spugna: "Migliorare quando fatto l'anno scorso. Senza far la corsa sulla Roma"
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, il primo gol di Lehmann: "Giocando da vera squadra, arrivano i risultati"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Michelangelo Rampulla: il portiere col vizio del gol. E con la Juve nel cuore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Esaltarsi per due vittorie con Estonia e Israele ci fa capire come siamo messi…