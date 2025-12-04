Ranocchia: "Inter e Napoli le più attrezzate per lo scudetto, ma occhio al Milan"
L'ex difensore dell'Inter Andrea Ranocchia, intervistato dal Corriere della Sera, parla del momento dei nerazzurri allenati dal suo ex compagno di squadra Cristian Chivu:
Chivu è stato un suo ex compagno. "Da allenatore di lui mi piace l’attenzione umana con i suoi giocatori".
Tante squadre in pochi punti, chi vince il campionato quest’anno? "Inter e Napoli, sono le più attrezzate. Ma attenzione anche al Milan che non ha competizioni europee".
Che stagione è per l’Inter? "Lotterà fino alla fine per lo scudetto. Sarà protagonista anche in Champions, ormai è un suo punto di forza".
Un giocatore che apprezza di questa Serie A? "Nico Paz, mi piace tantissimo. Bello da vedere in campo, un grande talento".
