Lautaro Martinez: "C'è stanchezza, ma bisogna andare avanti. Pio? Lavora tanto"

Il sito ufficiale dell'Inter riporta le parole di Lautaro Martinez, match winner della sfida contro l'Udinese al Bluenergy Stadium. L'argentino permette ai nerazzurri di restare solitari al comando, indipendentemente dal risultato di Milan-Lecce e allunga anche nella classifica marcatori, dove sale a quota 11 reti.

Su Rocco Commisso

“Prima di tutto voglio esprimere le mie condoglianze alla famiglia della Fiorentina e a tutta la famiglia del Presidente Commisso, mando tutta la mia forza da parte mia e di tutta l'Inter".

Sull'importanza di questa vittoria

"Era molto importante questa vittoria perché sappiamo cosa vuol dire giocare in questo stadio contro una squadra così fisica che gioca tanto sulle seconde palle. Abbiamo messo tutto in campo e meritato la vittoria, perché abbiamo messo qualità e fatto gol nel momento giusto".

Sui prossimi impegni

"C'è stanchezza, ma bisogna andare avanti: il nostro calendario è questo e così è il nostro cammino, dobbiamo recuperare mentalmente e fisicamente poi penseremo alla Champions, anche se al momento siamo nella top 8 affronteremo una squadra molto forte".

Su Pio Esposito, autore dell'assist

"L’assist di Pio? È importante, è un ragazzo che lavora tanto, che si mette a disposizione del gruppo, ci darà una grandissima mano. Sono contento del suo lavoro, come quello di Marcus, di Bonny e di tutta la squadra, siamo facendo un ottimo lavoro anche grazie al mister e al suo staff".

Sul premio MVP di Udinese-Inter

"Mio figlio sempre adesso guarda la TV e mi chiede da dove porto i premi e li mette a posto lui: l'importante però è che l'Inter vinca, i premi individuali arrivano dopo i risultati della squadra. Sono contento del grande lavoro che stiamo facendo".