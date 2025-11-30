Fiorentina sfortunata, Atalanta avanti a Bergamo con un tiro cross di Kossounou: 1-0 al 45'

Primo tempo scoppiettante tra Atalanta e Fiorentina. La sfida valida per il 13° turno di Serie A, in programma alla New Balance Arena di Bergamo, è rimasta a lungo equilibrata, salvo poi vedere i nerazzurri sbloccare il risultato al 41' col primo gol nel campionato italiano di Odilon Kossounou.

Carnesecchi e De Gea subito decisivi

Avvio coraggioso della Fiorentina, nonostante la crisi di quest'avvio di stagione. La prima occasione del match arriva già al 4', quando Carnesecchi prima salva su Kean e poi soprattutto sul tap-in di Piccoli. I nerazzurri del grande ex Palladino, sul fronte opposto, alzano i ritmi e conquistano progressivamente il pallino del gioco, trovandosi però davanti una Viola attenta in fase difensiva e spesso pronta a ripartire con più uomini. Il primo tentativo orobico è solo al 13', con un tiro potente di De Ketelaere che chiama De Gea alla parata a mano aperta. L'estremo difensore spagnolo è ancora una volta decisivo al 28' su una conclusione ravvicinata di Zappacosta, ben servito in profondità da Lookman, e al 36', con un altro tiro di De Ketelaere diretto verso il secondo palo nuovamente neutralizzato. Un minuto prima Piccoli aveva trovato la pronta respinta di Carnesecchi dopo aver calciato con forza.

Kossounou non segnava da oltre due anni

L'intervallo sembra ormai aspettare sullo 0-0 le due squadre negli spogliatoi, ma ecco il gol inaspettato di Odilon Kossounou: al 41' il difensore di casa pesca il jolly da fuori area con un tiro-cross che sorprende De Gea sul secondo palo dopo un perfetto servizio dalla destra di De Ketelaere. Nerazzurri avanti, anche con un pizzico di fortuna.

