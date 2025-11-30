Kossounou pesca il jolly e sblocca il risultato di Atalanta-Fiorentina. Non segnava da oltre 2 anni
Atalanta in vantaggio contro la Fiorentina, la firma è di Odilon Kossounou, a segno dopo oltre due anni. Il difensore dell'Atalanta ha pescato il jolly da fuori area con un tiro-cross che ha sorpreso De Gea sul secondo palo al 41' dopo un perfetto servizio dalla destra di De Ketelaere. Nerazzurri avanti 1-0 a pochi minuti dall'intervallo.
