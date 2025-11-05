Lautaro, solo Messi e Aguero hanno più gol in Champions fra gli argentini: Crespo eguagliato

Un gol per sorridere, come gli aveva chiesto Chivu alla vigilia: Lautaro Martínez ha sbloccato la sfida poi vinta 2-1 dall'Inter contro il Kairat Almaty. Una rete che è storica per il capitano nerazzurro.

Il numero 10 della squadra di Chivu infatti ha eguagliato un grande ex attaccante come Hernan Crespo, al terzo posto nella classifica degli argentini con più gol (25) realizzati nella storia della Champions League. Davanti a loro due soltanto due mostri sacri come Sergio Aguero, secondo con 41 reti in 79 partite, oltre ovviamente a Leo Messi, primo a distanza siderale con i suoi 129 gol in 163 apparizioni.

Rispetto a Crespo, Lautaro è arrivato a quota 25 dopo 61 partite, 4 in meno rispetto alle 65 dell'ex centravanti di Inter, Milan e Chelsea.