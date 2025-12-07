Scarpa d'Oro: comanda Kane, ma è lotta a 3. Il primo della Serie A? È 69°

Prosegue ed entra nel vivo la lotta per la vittoria della Scarpa d'Oro, premio che viene assegnato al termine della disputa dei campionati e che elegge il miglior bomber d'Europa. Come noto non tutti i gol hanno lo stesso peso. I top 5 campionati (Serie A, Premier League, Bundesliga, La Liga, Ligue 1) hanno coefficiente 2 per il quale moltiplicare il numero di gol realizzati, quelli dal 6° al 22° posto 1.5, e gli altri 1.

A dettare legge è il centravanti del Bayern Monaco Harry Kane con 34 punti, frutto dei 17 gol realizzati in Bundesliga. Seguono a stretto giro di posta Kylian Mbappé ed Erling Haaland (con 32 e 30 punti). Il primo della Serie A? Lautaro Martinez, che con i suoi 7 gol si è portato a quota 14 punti, ma con addirittura 68 giocatori davanti: l'argentino è infatti 69° in graduatoria. Vediamo di seguito la classifica aggiornata.

Scarpa d'Oro, la classifica aggiornata al 7 dicembre 2025

1. Harry Kane (Bayern Monaco) 34 punti

2. Kylian Mbappé (Real Madrid) 32 punti

3. Erling Haaland (Manchester City) 30 punti

4. Darko Lemajic (RFS Riga) 28 punti

5. Ayase Ueda (Feyenoord), August Priske (Djurgården), Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08) e Ibrahim Diabate (GAIS) 27 punti