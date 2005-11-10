Lazio, l'appetito vien mangiando: occhi sull'eclettico classe 2009 Ante Simonic

Lazio, l'appetito vien mangiando: occhi sull'eclettico classe 2009 Ante SimonicTMW
Simone Lorini
Se in classifica la Lazio vola, la società non vuole di certo farsi trovare impreparata sul mercato di gennaio, quando un paio di innesti potrebbero aiutare ulteriormente Gattuso a inseguire obiettivi impensabili fino a poche settimane fa. Gli scout biancocelesti nelle ultime settimane sono stati impegnati ad osservare il classe Ante Simovic, un difensore centrale croato classe 2009 dal profilo moderno e di grande prospettiva.
Un difensore moderno, capace anche di adattarsi ad altri ruoli
Paragonato per caratteristiche tecniche a un giovane David Alaba, si distingue per l’ottimo piede sinistro, l’eccellente tecnica individuale e una velocità che gli permette di recuperare terreno con facilità. Dotato di grande personalità con la palla tra i piedi, ama avanzare e partecipare attivamente alla manovra, rendendolo un difensore dinamico e propositivo, capace di saltare la prima pressione con qualità.