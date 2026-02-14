Lazio-Atalanta, le formazioni ufficiali: Krstovic dal 1', panchina per Raspadori e Ratkov

Tra poco meno di un'ora all'Olimpico scenderanno in campo Lazio e Atalanta nella gara valida per la 25^ giornata di Serie A. Sarri, con Romagnoli squalificato, sceglie Provstgaard accanto a Gila, con Marusic e Nuno Tavares a completare il reparto arretrato davanti a Provedel. A centrocampo invece ci sarà Cataldi in regia e ai suoi lati agiranno Dele-Bashiru e Taylor. Davanti il tridente con Isaksen, Maldini e Noslin, senza un vero centravanti. Ancora panchina dunque per Ratkov.

Palladino risponde proponendo Scalvini, Djimsiti e Ahanor in difesa, Zappacosta e Bernasconi sull'esterno, mentre a centrocampo la scelta è ricaduta su De Roon ed Ederson. Scamacca rientra tra i convocati, ma non toglie il posto da titolare a Krstovic. Senza De Ketelaere, toccherà a Zalewski e Samardzic supportare il montenegrino, con Raspadori out. Di seguito le formazioni ufficiali:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. Allenatore: Maurizio Sarri.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Ahanor, Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.