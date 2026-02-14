La Fiorentina vince a Como, McTominay salta Napoli-Roma: le top news delle 18

La Roma dopo più di metà stagione è in corsa per un posto nelle prime 4, che significherebbe qualificazione alla Champions League. Intervenuto in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha parlato anche dei calendari intasati: "Io non faccio polemiche, io rispetto le indicazioni e le opinioni di tutti. Per la mia esperienza posso dirvi che giocare in coppa mi ha aiutato, poi c'è il rischio degli infortuni. La stragrande maggioranza degli infortuni avviene in partita e quasi mai in allenamento, per questo è un rischio. Personalmente però mi ha sempre aiutato giocare specialmente all'estero, i giocatori si sono confrontati con altri modi di giocare e io preferirei sempre fare le coppe, la Champions ancora di più".

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Sassuolo, facendo il punto su Nicolò Zaniolo: "È un essere umano, si è infortunato, sta tornando e ha bisogno di tempo per recuperare al meglio. Ha avuto una settimana ulteriore per migliorare, si è allenato in maniera intensa e quindi la sua condizione è sicuramente migliore rispetto a quella di Lecce. Non mi aspetto miracoli da lui, voglio che ritrovi la forma giusta, che rimanga lucido, può fare la differenza per la nostra squadra. Siamo contenti che possa aiutarci in campo".

Niente da fare per il Napoli, Scott McTominay non ha recuperato e non sarà presente contro la Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, malgrado l'ottimismo iniziale, Antonio Conte sarà costretto a rinunciare al miglior calciatore dello scorso campionato di Serie A. Un'assenza pesantissima che si aggiunge a quelle che già stanno impedendo al tecnico di effettuare rotazioni adeguate nelle tante gare disputate. Recupera invece Billy Gilmour, che è pronto a rientrare nell'elenco dei convocati. Una magra consolazione per l'allenatore italiano, che avrà a disposizione di conseguenza un'alternativa valida a Lobotka. Il problema del Napoli, più volte sottolineato dallo stesso Conte, è proprio questo: troppo spesso non era possibile effettuare sostituzioni per i troppi infortuni.

La Fiorentina vince 2-1 in casa del Como, passando in vantaggio con Fagioli nel primo tempo e raddoppiando in seguito con il calcio di rigore di Kean. Inutile l'autorete di Parisi, che fortunatamente per i viola non ha influito sul risultato.

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato così dopo il ko per 2-1 contro la Fiorentina alle tv: "Oggi sono stato scarso io, non ho fatto capire l'importanza della partita ai ragazzi. Morata? La provocazione fa parte del calcio, chi non può vivere con la provocazione faccia un altro sport. Da un giocatore di esperienza come lui mi aspetto molto di più. Non dobbiamo comunque trovare alibi e quello che fanno gli altri in campo non ci deve importare".